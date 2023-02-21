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Пинаевский Иван Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Воскресенской Устьянской церкви Иоанна Феоктистовича Пинаевского.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пинаевская Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1850
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда. В 1850 г. числится поступившим в монашество.
Смерть
Неизвестно
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