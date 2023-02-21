Пинаевский Иван Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Дочь дьячка Воскресенской Устьянской церкви Иоанна Феоктистовича Пинаевского.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пинаевская Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 1850
Дьячок Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда. В 1850 г. числится поступившим в монашество.
Смерть
Неизвестно