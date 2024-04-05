Chrostowska (Dąbrowska) Agata — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chrostowska (Dąbrowska) Agata

Место рождения

Osuchowa Nowa, Polska

Дата рождения

1751

Дата смерти

07.05.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chrostowski Jan

Рождение ребёнка
1789

Сын: Chrostowski Kazimierz

Отец ребёнка: Chrostowski Jan

Рождение ребёнка
1791

Сын: Chrostowski Wincenty

Отец ребёнка: Chrostowski Jan

Рождение ребёнка
21.05.1798

Сын: Chrostowski Stanisław

Отец ребёнка: Chrostowski Jan

Смерть
07.05.1811

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