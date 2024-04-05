Chrostowska (Dąbrowska) Agata
Место рожденияOsuchowa Nowa, Polska
Дата рождения1751
Дата смерти07.05.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chrostowski Jan
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Chrostowski Jan
Рождение ребёнка
1791
Сын: Chrostowski Wincenty
Отец ребёнка: Chrostowski Jan
Рождение ребёнка
21.05.1798
Отец ребёнка: Chrostowski Jan
Смерть
07.05.1811