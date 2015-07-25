Специальный Григорий Иванович 03.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Специальный Григорий Иванович

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Место рождения

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

25.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Специальный Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна

Бракосочетание
03.12.1950

Жена: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.02.1956

Сын: Специальный Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
25.07.2015

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