Специальный Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.01.1930
Дата смерти25.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Специальный Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна
Бракосочетание
03.12.1950
Рождение ребёнка
02.02.1956
Сын: Специальный Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Специальная (Самарцева) Мария Иосифовна
Смерть
25.07.2015