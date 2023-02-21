Кизнер Kisner (Бем Boem) Анна Елизавета Мария Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизнер Kisner (Бем Boem) Анна Елизавета Мария Иоганнесовна

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Место рождения

Пфальц Бавария

Дата рождения

26.06.1736

Дата смерти

27.01.1800

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1736

Отец: Бем Boem Иоганнес

Мать: Бем Boem Ева Катарина Валентиновна

Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович

Отец ребёнка: Кизнер Kisner Николаус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизнер Kisner Николаус

Смерть
27.01.1800
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
4 1800 90 01 01 Anna Elisabetha Kisnerin Pfeifer. В метрике о смерти и указан возраст 90 лет, неверно. Других Кизнерин в Гнилушке такого возраста не было. Она была старшей, 1736 гр.
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