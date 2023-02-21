Кизнер Kisner (Бем Boem) Анна Елизавета Мария Иоганнесовна
Место рожденияПфальц Бавария
Дата рождения26.06.1736
Дата смерти27.01.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1736
Отец: Бем Boem Иоганнес
Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович
Отец ребёнка: Кизнер Kisner Николаус
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1800
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
4 1800 90 01 01 Anna Elisabetha Kisnerin Pfeifer. В метрике о смерти и указан возраст 90 лет, неверно. Других Кизнерин в Гнилушке такого возраста не было. Она была старшей, 1736 гр.