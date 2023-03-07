Быкова-Горновская (Трушицына) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горновской Владимир Гавриилович
Мостовка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия