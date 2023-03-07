Быкова-Горновская (Трушицына) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Горновская (Трушицына) Тамара Николаевна

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Место рождения

Гремячинск, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

22.01.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячинск, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горновской Владимир Гавриилович

Мостовка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
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