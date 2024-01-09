Крючок Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Ермакова Владислава Викторовна
Мать ребёнка: Крючок Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
31.01.1977
Сын: Крючок Виталий Викторович
Мать ребёнка: Крючок Валентина Григорьевна