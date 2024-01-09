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Крючок Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючок Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Ермакова Владислава Викторовна

Мать ребёнка: Крючок Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1977

Сын: Крючок Виталий Викторович

Мать ребёнка: Крючок Валентина Григорьевна

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