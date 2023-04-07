Усманов ГЫБАДУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов ГЫБАДУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ

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Место рождения

д. Кшанны Аургазинский район БАССР

Дата рождения

1922

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Усманов Хайрулло

Мать: не указана

д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Смерть
1944
Поименный список захоронения Воинское звание: ст. сержант Дата выбытия: 22.02.1944 Страна захоронения: Беларусь Регион захоронения: Могилевская обл. Место захоронения: Быховский р-н, ст. Тощица Захоро... Показать все
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