Усманов ГЫБАДУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ
Место рожденияд. Кшанны Аургазинский район БАССР
Дата рождения1922
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Усманов Хайрулло
Мать: не указана
д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Смерть
1944
Поименный список захоронения Воинское звание: ст. сержант Дата выбытия: 22.02.1944 Страна захоронения: Беларусь Регион захоронения: Могилевская обл. Место захоронения: Быховский р-н, ст. Тощица Захоро... Показать все