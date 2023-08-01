Ким Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1958
Дочь: Ким Неля Петровна
Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович
Рождение ребёнка
19.07.?
Дочь: Ким Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович
Рождение ребёнка
23.10.?
Дочь: Ким Белла Петровна
Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Ким Флора Петровна
Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович
Смерть
Неизвестно