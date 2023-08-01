Ким Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1958

Дочь: Ким Неля Петровна

Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович

Рождение ребёнка
19.07.?

Дочь: Ким Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович

Рождение ребёнка
23.10.?

Дочь: Ким Белла Петровна

Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович

Рождение ребёнка
12.12.?

Дочь: Ким Флора Петровна

Отец ребёнка: Ким Петр Чанёрович

Смерть
Неизвестно