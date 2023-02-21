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Добровольский Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Добровольский Яков Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Около 1814

Жена: Добровольская Марфа

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Добровольский Николай Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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