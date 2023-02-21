Добровольский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Добровольский Яков Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа
Бракосочетание
Около 1814
Жена: Добровольская Марфа
Рождение ребёнка
1821
Сын: Добровольский Николай Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа
Смерть
Неизвестно