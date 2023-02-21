Незнаем Незнаем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Белобородов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белобородов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Белобородов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно