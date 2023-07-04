Шестерикова (Якушева) Лилия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
Отец: Якушев Сергей Васильевич
Мать: Якушева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1960
Сын: Шестериков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Шестериков Алексей Арсентьевич
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1972
Дочь: Черкасова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шестериков Алексей Арсентьевич
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно