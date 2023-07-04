Шестерикова (Якушева) Лилия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестерикова (Якушева) Лилия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: Якушев Сергей Васильевич

Мать: Якушева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Шестериков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шестериков Алексей Арсентьевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1972

Дочь: Черкасова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шестериков Алексей Арсентьевич

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестериков Алексей Арсентьевич