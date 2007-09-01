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Микурова Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1922

Дата смерти

?.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1922 г.р.
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Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1922

Отец: Микуров Семен

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
29.05.1946

Сын: Микуров Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Бояков Алексей Аверьянович

Карандашево, Шумихинский Район, Курганская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микуров Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Галина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояков Алексей Аверьянович

Смерть
?.09.2007
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