Микурова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1922
Дата смерти?.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1922
Отец: Микуров Семен
Мать: Антонина
Рождение ребёнка
29.05.1946
Сын: Микуров Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Бояков Алексей Аверьянович
Карандашево, Шумихинский Район, Курганская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микуров Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Галина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2007