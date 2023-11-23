Каменская Мирия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменская Мирия Кириллова

Каменская Мирия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Николай Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Каменская) Любовь Николаева

Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каменский Павел Николаев

Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов

Каменский Павел Николаевич (1846 — ?) Родился 22 августа 1846 года в семье священника села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Николая Каменского. Обучался в Угличском уездном училище, а в 1870 го... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Каменский Алексей Николаев

Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Каменский Евгений Николаев

Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Каменская) Людмила Николаева

Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.