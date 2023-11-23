Каменская Мирия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Каменская) Любовь Николаева
Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов
Каменский Павел Николаевич (1846 — ?) Родился 22 августа 1846 года в семье священника села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Николая Каменского. Обучался в Угличском уездном училище, а в 1870 го... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Каменский Алексей Николаев
Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Каменский Евгений Николаев
Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Каменская) Людмила Николаева
Отец ребёнка: Каменский Николай Иванов
Смерть
Неизвестно