Павлов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1860
Отец: Павел Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1882
Жена: Федосия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Иванов (Шаров) Андрей Иванович
Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно