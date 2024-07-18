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Павлов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1860

Отец: Павел Михайлович

Мать: Перасковья-Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1882

Жена: Федосия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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