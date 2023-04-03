Ларин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Ларин Андрей Сергеевич

Мать: Ларина Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
2000
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