Ларин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
2000