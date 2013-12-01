Грязнов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1975

Дочь: Бодрова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Грязнова Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.07.1980

Дочь: Сысоева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Грязнова Лариса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Лариса Фёдоровна

Смерть
01.12.2013
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