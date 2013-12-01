Грязнов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1975
Дочь: Бодрова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Грязнова Лариса Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.07.1980
Дочь: Сысоева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Грязнова Лариса Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2013