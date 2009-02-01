Натальина (Натальина) Тамара Лазаревна
Место рождения
Дата рождения24.07.1950
Дата смерти01.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1950
Отец: Натальин Лазарь Иванович
Мать: Натальина Вера Ефремовна
Бракосочетание
1986
Муж: скрыто настройками приватности
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2009
Причина смерти: Рак
Похороны
03.02.2009