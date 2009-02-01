Натальина (Натальина) Тамара Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина (Натальина) Тамара Лазаревна

Место рождения

Токур, Селемджинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

24.07.1950

Дата смерти

01.02.2009

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1950

Отец: Натальин Лазарь Иванович

Мать: Натальина Вера Ефремовна

Токур, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
1986

Муж: скрыто настройками приватности

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
08.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
01.02.2009
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: Рак
Похороны
03.02.2009
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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