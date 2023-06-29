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Стояненко Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1993

Отец: Стояненко Сергей Николаевич

Мать: Алешина Людмила Геннадьевна