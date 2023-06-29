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Стояненко Константин Сергеевич
Стояненко Константин Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1993
Пол
Мужской
Отец
Стояненко Сергей Николаевич
1968 г.р.
Мать
Алешина (Бурляй) Людмила Геннадьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1993
Отец:
Стояненко Сергей Николаевич
Мать:
Алешина Людмила Геннадьевна
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