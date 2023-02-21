Семенюк Никонор Созонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Никонор Созонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: Семенюк Созонтий Демьянович

Мать: Семенюк Мария Юстиновна

Бракосочетание
02.06.1929

Жена: Семенюк Параскева Юлиановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет, 2 брак | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Семенюк Евгений Никанорович

Мать ребёнка: Семенюк Параскева Юлиановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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