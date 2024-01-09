Воробьева Екатерина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Екатерина Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Воробьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Дмитриевич

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Николай Дмитриевич

Злодеиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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