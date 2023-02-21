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Фельдман Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1924

Сын: Савранский Илья Семёнович

Отец ребёнка: Савранский Семён Ильич

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1933

Дочь: Рубина Черия Семёновна

Отец ребёнка: Савранский Семён Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савранский Семён Ильич

Смерть
Неизвестно
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