Фельдман Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1924
Сын: Савранский Илья Семёнович
Отец ребёнка: Савранский Семён Ильич
Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1933
Дочь: Рубина Черия Семёновна
Отец ребёнка: Савранский Семён Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно