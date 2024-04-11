Григорьева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1965
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно