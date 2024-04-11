Григорьева Татьяна Григорьевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
07.01.1965

Сын: Павлов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно

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