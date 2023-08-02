Башева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Башев Ксенофонт Константинович

Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башев Константин Певтиев

Смерть
Неизвестно