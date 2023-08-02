Башева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Башев Ксенофонт Константинович
Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Башев Константин Певтиев
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно