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Фетисов Василий Федорович

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Место рождения

Должанск

Дата рождения

?.01.1906

Дата смерти

20.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в пос. шахты 17/14, на месте которого сейчас стоит город Свердловск
Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Фетисов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Шевелева Софья Михайловна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
20.07.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
приговорен по ст.58 к ВМН. Реабилитирован 22.08.1957г.
Реабилитация осужденного
22.08.1957
Курск, город Курск, Курская область
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