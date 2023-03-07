Фетисов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения?.01.1906
Дата смерти20.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в пос. шахты 17/14, на месте которого сейчас стоит город Свердловск
Рождение ребёнка
18.04.1937
Мать ребёнка: Шевелева Софья Михайловна
Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
20.07.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
приговорен по ст.58 к ВМН. Реабилитирован 22.08.1957г.
Реабилитация осужденного
22.08.1957
Курск, город Курск, Курская область