Морозова Агрипина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Агрипина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: андрей Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1839

Муж: Морозов Петр Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Морозов Петр Иванов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Морозов Василий Петров

Отец ребёнка: Морозов Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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