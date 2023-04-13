Морозова Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: андрей Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1839
Муж: Морозов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Морозов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Морозов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно