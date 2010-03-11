Никитина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1937

Дата смерти

11.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1937

Отец: Набатников Григорий

Мать: Набатникова Мария

Рождение ребёнка
25.06.1959

Дочь: Севрюкова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1962

Сын: Никитин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич

Смерть
11.03.2010
Бийск, город Бийск, Алтайский край