Никитина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1937
Дата смерти11.03.2010
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1937
Отец: Набатников Григорий
Мать: Набатникова Мария
Рождение ребёнка
25.06.1959
Дочь: Севрюкова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1962
Сын: Никитин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Николаевич
Смерть
11.03.2010
Бийск, город Бийск, Алтайский край