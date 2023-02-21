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Вениамин
Вениамин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Петрова) Агафия Никаноровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать:
Агафия Никаноровна
Смерть
Неизвестно
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