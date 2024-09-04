Майсак Миланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Майсак) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Майсак) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович
Смерть
1933
Причина смерти: от голода