Майсак Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майсак Миланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Майсак) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майсак Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Майсак) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Майсак Дмитрий Карпович

Смерть
1933
Причина смерти: от голода

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