Котляр (Бочарова) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Отец: Бочаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Котляр неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котляр Юрий
Отец ребёнка: Котляр неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котляр неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
2003