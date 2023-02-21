Котляр (Бочарова) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котляр (Бочарова) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Бочаров Степан

Мать: Бочарова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Котляр неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котляр Юрий

Отец ребёнка: Котляр неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляр неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
2003
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