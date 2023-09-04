Семенов Игорь Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Игорь Евгеньевич

Семенов Игорь Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1978

Отец: Семенов Евгений Александрович

Мать: Семенова Нина Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close