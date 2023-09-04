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Семенов Игорь Евгеньевич
Семенов Игорь Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1978
Пол
Мужской
Отец
Семенов Евгений Александрович
1946 г.р.
Мать
Семенова Нина Тимофеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1978
Отец:
Семенов Евгений Александрович
Мать:
Семенова Нина Тимофеевна
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