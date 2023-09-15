Коровкин Игнатий Михеев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1707 и 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1710
Отец: Коровкин Михей Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровкина Ксения Деева
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762