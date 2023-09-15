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Коровкин Игнатий Михеев

Место рождения

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1707 и 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1710

Отец: Коровкин Михей Трофимов

Мать: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Коровкин Егор Игнатьев

Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Коровкин Антипа Игнатьев

Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Коровкин Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: Коровкина Ксения Деева

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Ксения Деева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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