Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1899

Дата смерти

16.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1899

Отец: Федосов Григорий Дмитриевич

Мать: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Курлаева Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
1927

Сын: Марков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галина Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Каверина Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Марков Иван Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
25.02.1938

Сын: Марков Петр Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Марков Александр Трофимович

Отец ребёнка: Марков Трофим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Трофим Ильич

Смерть
16.08.1953
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