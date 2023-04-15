Зимина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Колганова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
30.08.1920

Дочь: Никифорова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Зимина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
12.08.1926

Дочь: Зимина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
22.08.1929

Сын: Зимин Николай Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Петр Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван

Смерть
1945
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