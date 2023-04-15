Зимина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Колганова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
30.08.1920
Дочь: Никифорова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Зимина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
12.08.1926
Дочь: Зимина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
22.08.1929
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Петр Иванович
Отец ребёнка: Зимин Иван
Смерть
1945