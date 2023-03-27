Громцев Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти24.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Громцев Виктор Матвеевич
Мать: Громцева Юлия Эрастовна
Работа или профессия
Неизвестно
Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства, Таврическая губ., г. Керчь, крепостная церковь, протоиерей
Смерть
24.11.1914
Керчь, Таврическая губерния