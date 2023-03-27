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Громцев Василий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

24.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Громцев Виктор Матвеевич

Мать: Громцева Юлия Эрастовна

Работа или профессия
Неизвестно
Ведомство протопресвитера военного и морского духовенства, Таврическая губ., г. Керчь, крепостная церковь, протоиерей
Смерть
24.11.1914
Керчь, Таврическая губерния
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