Супперт Густав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Густавна
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Густавна
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна
Смерть
Неизвестно