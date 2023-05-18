Супперт Густав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супперт Густав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суперт Евгений Густавич

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супперт Василий Густавич

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Густавна

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суперт Алексей Густавич

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Густавна

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суперт Михаил Густавич

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суперт Леонид Густавич

Мать ребёнка: Прасковья Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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