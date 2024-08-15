Урзяев Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урзяев Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2003

Дочь: Константинова (Урзяева) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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