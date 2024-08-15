Урзяев Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2003
Дочь: Константинова (Урзяева) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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