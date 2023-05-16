Наталья Евстратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1823 ст.
Дата смерти25.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1841 ст.
Муж: Захар Семенов
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.
Сын: Никифор Захаров
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
27.10.1845 ст.
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1850 ст.
Дочь: Анастасия Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1850 ст.
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
05.11.1854 ст.
Дочь: Матрона Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
17.06.1857 ст.
Дочь: Агриппина Захарова
Отец ребёнка: Захар Семенов
Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.
Сын: Дмитрий Захаров
Отец ребёнка: Захар Семенов
Смерть
25.01.1896 ст.
Причина смерти: от старости