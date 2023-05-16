Наталья Евстратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Евстратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1823 ст.

Дата смерти

25.01.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1841 ст.

Муж: Захар Семенов

Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.

Сын: Никифор Захаров

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
27.10.1845 ст.

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
18.10.1850 ст.

Дочь: Анастасия Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
18.10.1850 ст.

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
05.11.1854 ст.

Дочь: Матрона Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
17.06.1857 ст.

Дочь: Агриппина Захарова

Отец ребёнка: Захар Семенов

Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.

Сын: Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Захар Семенов

Смерть
25.01.1896 ст.
Причина смерти: от старости
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