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Тюрина Антонида Андреевна
Тюрина Антонида Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1998
Пол
Женский
Отец
Тюрин Андрей Владимирович
1959 г.р.
Мать
Тюрина Анна Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1998
Отец:
Тюрин Андрей Владимирович
Мать:
Тюрина Анна Владимировна
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