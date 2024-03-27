Шамсутдинов Ирек Нургалеевич
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1942
Дата смерти2008
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2008