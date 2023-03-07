Киргизов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиргизов Константин

Киргизов Константин

avatar

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

?.05.1914

Дата смерти

14.02.1982

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1914

Отец: Киргизов Иван (Иоанн)

Мать: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Военная служба
?.02.1942
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский РВК
Военная награда
18.08.1943
Медаль за отвагу
Военная награда
28.01.1944
Медаль за отвагу
Военная награда
08.02.1945
Польша
Орден Красная звезда у г. Радомско (Висло-Одерская операция)
Военная награда
14.04.1945
Орден Славы 3 степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль За освобождение Варшавы
Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Киргизов Александр

Мать ребёнка: Киргизова Мария

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киргизова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.02.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close