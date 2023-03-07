Киргизов Константин
Место рождения
Дата рождения?.05.1914
Дата смерти14.02.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1914
Отец: Киргизов Иван (Иоанн)
Мать: не указана
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Военная служба
?.02.1942
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский РВК
Военная награда
18.08.1943
Медаль за отвагу
Военная награда
28.01.1944
Медаль за отвагу
Военная награда
08.02.1945
Польша
Орден Красная звезда у г. Радомско (Висло-Одерская операция)
Военная награда
14.04.1945
Орден Славы 3 степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль За освобождение Варшавы
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Киргизов Александр
Мать ребёнка: Киргизова Мария
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киргизова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.1982