Ермолина Ирина Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Ермолин Артемей Осеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ермолин Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Ермолин Артемей Осеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно