Ермолина Ирина Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолина Ирина Устинова

Ермолина Ирина Устинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Ермолин Артемей Осеев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ермолин Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Ермолин Артемей Осеев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Артемей Осеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close