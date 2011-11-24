Чуева Евдокия Никитовна 20.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуева Евдокия Никитовна

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Место рождения

с.Чуево.Белгородская обл

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

24.11.2011

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: Чуев Никита Лукьянович

Мать: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна

с.Чуево.Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Алексей Васильевич

с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Алексей Васильевич

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Алексей Васильевич

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Алексей Васильевич

с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
25.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Алексей Васильевич

с.Чуево,Белгородская обл
Смерть
24.11.2011
с.Чуево.Белгородская обл

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