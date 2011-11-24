Чуева Евдокия Никитовна
Место рожденияс.Чуево.Белгородская обл
Дата рождения20.01.1924
Дата смерти24.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924
с.Чуево.Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1948
с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
17.10.1953
с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
25.02.1956
с.Чуево,Белгородская обл
Смерть
24.11.2011
с.Чуево.Белгородская обл