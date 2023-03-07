Герасим Петров
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Петр Фролов
Мать: Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Андрей Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Максим Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Василий Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Смерть
1749