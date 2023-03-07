Герасим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Петров

Герасим Петров

avatar

Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Петр Фролов

Мать: Аксинья Алексеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Максим Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Василий Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Петр Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1749
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close