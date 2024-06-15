Мухина (Осколкова) Агрипена Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Осколков Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мухин Лев
Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич
Бракосочетание
04.02.1812
Смолинское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мухина Марфа
Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
С 1821 по 1825
Дочь: Мухина Фекла
Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мухин Иван
Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич
Смерть
Неизвестно