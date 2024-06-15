Мухина (Осколкова) Агрипена Харитоновна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (Осколкова) Агрипена Харитоновна

Место рождения

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Муж

С 1788 по 1789 г.р.

Дети

1806 г.р.
1818 г.р.
С 1821 по 1825 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Осколков Харитон

Мать: не указана

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мухин Лев

Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1812

Муж: Мухин Кондратий Васильевич

Смолинское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мухина Марфа

Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1821 по 1825

Дочь: Мухина Фекла

Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мухин Иван

Отец ребёнка: Мухин Кондратий Васильевич

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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