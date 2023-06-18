Смагин Михаил Степанович
Место рожденияСело Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Дата рождения1908
Дата смерти08.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Афонина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна
Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Смагина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна
Село Ранино Тамбовской области
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смагин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Смагина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна
Село Ранино Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Город Электросталь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Смерть
08.03.1991