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Смагин Михаил Степанович

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Место рождения

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Афонина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Смагина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна

Село Ранино Тамбовской области
Рождение ребёнка
1949

Сын: Смагин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Смагина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Смагина Прасковья Петровна

Село Ранино Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина Прасковья Петровна

Город Электросталь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Смерть
08.03.1991