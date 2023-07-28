Тышлек СУЛАХЧИ Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек СУЛАХЧИ Федор Николаевич

Тышлек СУЛАХЧИ Федор Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.02.1898

Дата смерти

01.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1898

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
12.02.1898
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф -426-1-8 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Саввы Тохтамыша сын-Харлампий и дочь Мария
Похороны
01.06.1899
Смерть
01.06.1899
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-151,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-18