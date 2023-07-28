Тышлек СУЛАХЧИ Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1898
Дата смерти01.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1898
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
12.02.1898
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф -426-1-8 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Саввы Тохтамыша сын-Харлампий и дочь Мария
Похороны
01.06.1899
Смерть
01.06.1899
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-151,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-18