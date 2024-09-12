Спесивцев Петр Иванович
Место рожденияСело Ново-Прогорелово Елецкий уезд Орловская губерния
Дата рождения1915
Дата смерти16.02.1942
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Спесивцева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична
Рождение ребёнка
1939
Сын: Спесивцев Леонид Петрович
Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична
Смерть
16.02.1942