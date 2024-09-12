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Спесивцев Петр Иванович

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Место рождения

Село Ново-Прогорелово Елецкий уезд Орловская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Спесивцева Матрёна Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Софья Кузминична

Рождение ребёнка
06.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Спесивцева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична

Рождение ребёнка
1939

Сын: Спесивцев Леонид Петрович

Мать ребёнка: Спесивцева Софья Кузминична

Смерть
16.02.1942

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