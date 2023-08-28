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Игнатьев Игорь Петрович
Игнатьев Игорь Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1990
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Петр Алексеевич
1960 г.р.
Мать
Игнатьева Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец:
Игнатьев Петр Алексеевич
Мать:
Игнатьева Валентина
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