Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1912
Дата смерти05.01.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1912
Рождение ребёнка
16.01.1949
Сын: Рогальский Франц Борисович
Мать ребёнка: Рогальская Анна Андреевна
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогальская Анна Андреевна
Смерть
05.01.2001