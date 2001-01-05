Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1912

Дата смерти

05.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1912

Отец: Рогальский Михаил Ильич

Мать: Рогальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1949

Сын: Рогальский Франц Борисович

Мать ребёнка: Рогальская Анна Андреевна

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогальская Анна Андреевна

Смерть
05.01.2001
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