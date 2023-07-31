Горбунов Степан Иванович
Место рожденияЕланский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Еланский район
Рождение ребёнка
11.09.1926
Дочь: Прокопенко Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Моисеевна
Сталинградская Область, Еланский Район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно