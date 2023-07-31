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Горбунов Степан Иванович

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Место рождения

Еланский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Еланский район
Рождение ребёнка
11.09.1926

Дочь: Прокопенко Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Моисеевна

Сталинградская Область, Еланский Район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Татьяна Моисеевна

Смерть
Неизвестно